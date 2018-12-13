"Динамо" зазнало поразки наприкінці групового етапу Ліги Європи
Київ • УНН
КИЇВ. 13 грудня. УНН. НСК "Олімпійський" другий день поспіль прийняв поєдинок єврокубку. На цей раз київське "Динамо" в шостому турі групової стадії Ліги Європи зустрічалося із чеським ФК "Яблонець", передає кореспондент УНН.
Швидкий гол від чехів зумовив результат поєдинку. Травнік подав високий навіс на дальню стійку, де Долежал виграв боротьбу та головою відправив м'яч у сітку воріт Бущана. Кияни відповіли своїм моментом, але Кендзьорі не вистачило вправності аби замкнути м'яч на дальній штанзі. Згодом Бущан рятував команду в двох моментах в одному із яких футболіст "біло-синіх" Бурда обрізався в центрі поля.
По перерві підопічні Хацкевича так і не зуміли відквитати гол – 0:1.
Примітно, що "біло-сині" зазнали першої поразки в домашньому поєдинку єврокубку.
Нагадаємо, "Шахтар" не зумів перемогти "Ліон" та вилетів у Лігу Європи.