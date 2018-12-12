"Шахтар" не зумів перемогти "Ліон" та вилетів у Лігу Європи
Київ • УНН
КИЇВ. 13 грудня. УНН. Донецький “Шахтар” на полі столичного НСК “Олімпійський” приймав французький “Ліон” у шостому турі групи F Ліги чемпіонів, передає кореспондент УНН.
Старт поєдинку пройшов в помірному темпі і не запам’ятався гольовими моментами. Можна згадати спробу з лівої від Набіля Фекіра з кута штрафного — м’яч пройшов повз площину воріт. Натомість на 19 хвилині “помаранчево-чорних” врятував П’ятов, який здійснив сейв ногами при виході з ним віч-на-віч Траоре.
Через кілька хвилин українці використали свій же перший момент. У затяжній атаці Ісмаїлі увірвався зліва до штрафної і прострілив вперед, де Жуніор Мораес впіймав м’яч та завдав точного пострілу.
Французи нанесли 11 ударів по воротах П’ятова за підсумками першого тайму, але воротар продемонстрував надійну гру.
Вирівняти становище “ткачі” зуміли на 65 хвилині, коли Набілю Фекіру дали прийняти м’яч у карній зоні та завдати удару майже в дев’ятку воріт — 1:1.
Відзначимо, що “Ліон” з 8 очками закінчив виступи у групі F, де посів другий рядок та пройшов до 1/8 фіналу турніру. “Шахтар” відстав на 2 очки і з третьої позиції продовжить виступи у Лізі Європи.