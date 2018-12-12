"Шахтер" не сумел победить "Лион" и вылетел в Лигу Европы
Киев • УНН
КИЕВ. 13 декабря. УНН. Донецкий “Шахтер” на поле столичного НСК “Олимпийский” принимал французский “Лион” в шестом туре группы F Лиги чемпионов, передает корреспондент УНН.
Старт поединка прошел в умеренном темпе и не запомнился голевыми моментами. Можно вспомнить попытку с левой от Фекир с угла штрафной — мяч прошел мимо створ. Зато на 19 минуте “оранжево-черных” спас Пятов, который совершил сейв ногами при выходе с ним лицом к лицу Траоре.
Через несколько минут украинцы использовали свой же первый момент. В затяжной атаке Исмаили ворвался слева в штрафную и прострелил вперед, где Жуниор Мораес поймал мяч и нанес точный выстрела.
Французы нанесли 11 ударов по воротам Пятова по итогам первого тайма, но вратарь продемонстрировал надежную игру.
Выровнять положение “ткачи” сумели на 65 минуте, когда Фекир дали принять мяч в штрафной зоне и нанести удар почти в девятку ворот — 1:1.
Отметим, что “Лион” с 8 очками закончил выступления в группе F, где занял вторую строчку и прошел в 1/8 финала турнира. “Шахтер” отстал на 2 очка и с третьей позиции продолжит выступления в Лиге Европы.