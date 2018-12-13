"Динамо" потерпело поражение в конце группового этапа Лиги Европы
Киев • УНН
КИЕВ. 13 декабря. УНН. НСК "Олимпийский" второй день подряд принял поединок еврокубка. На этот раз киевское "Динамо" в шестом туре групповой стадии Лиги Европы встречалось с чешским ФК "Яблонец", передает корреспондент УНН.
Быстрый гол от чехов обусловил исход поединка. Травник подал высокий навес на дальнюю штангу, где Долежал выиграл борьбу и головой отправил мяч в сетку ворот Бущана. Киевляне ответили своим моментом, но Кендзере не хватило сноровки чтобы замкнуть мяч на дальней штанге. Впоследствии Бущан спасал команду в двух моментах в одном из которых футболист "бело-синих" Бурда срезался в центре поля.
После перерыва подопечные Хацкевича так и не сумели отквитать гол - 0:1.
Примечательно, что "бело-синие" потерпели первое поражение в домашнем поединке еврокубка.
Напомним, "Шахтер" не сумел победить "Лион" и вылетел в Лигу Европы.