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Хацкевич перерахував причини поразки "Динамо" у грі Ліги Європи

Київ • УНН

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КИЇВ. 14 грудня. УНН. Білоруський наставник “Динамо” Олександр Хацкевич прокоментував невтішний результат у заключному матчі групового раунду Ліги Європи з ФК “Яблонець”, повідомляє УНН з посиланням на прес-службу київської команди.

Хацкевич перерахував причини поразки "Динамо" у грі Ліги Європи

“По грі: не вистачало агресії попереду в першому таймі і дуже легко дозволяли доходити до наших воріт через центр, не дограли стандарти. Але без поразок не буває перемог. Хлопці прагнули закінчити рік на позитиві, ніяких чемоданних настроїв і розслабленості не було, але не вдався перший тайм. Необхідно створювати більше моментів, реалізовувати їх і додати агресії в атаці”, — заявив Хацкевич.

Крім того, керманич “біло-синіх” відповів на питання стосовно можливого виставлення на трансфер півзахисник команди Дениса Гармаша.

“Конкуренція досить висока. Потрібно знаходити мотивацію і боротися за місце в команді. Він (Гармаш — ред.) хороший хлопець і футболіст. Але необхідно бути прикладом для хлопців як в тренувальному процесі, так і в побуті. Він сам повинен визначитися, чи хоче він боротися або просто плисти за течією. Одного факту, що він давно в команді, недостатньо”, — підсумував рульовий.

Нагадаємо, що “динамівці” зазнали першого фіаско в груповій стадіє ЛЄ 2018/19.

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