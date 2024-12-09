Хатико из Черкасской области: верный пес два года ждет погибшего хозяина

Пес уже два года подряд ежедневно приходит на АЗС в ожидании своего владельца, который погиб в апреле 2023.

Об этом в своем Instagram написал телеведущий Руслан Сеничкин, пишет УНН.

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На это мы не рассчитывали... по дороге из командировки остановились на заправке. И встретили этого малого.К нам подошел работник станции, говорит, он уже скоро как два года - приходит на АЗС, потому что вдруг выйдет его друг и хозяин. Он тут как раз работал и брал всегда малого на работу, после вместе шли к дому. Но парень погиб на войне - пишет Руслан Сеничкин.

По словам телеведущего, этого пса они увидели на одной из АЗС в Черкасской области.

Когда будете ехать по Одесской трассе, возле села Ладыжинка (по Уманию) есть заправка UPG. Здесь можете встретить эту собаку. Он добрый, и даже ластится. Но в глазах тотальная печаль и...надежда, что сейчас выйдет его Лешка и они как всегда вместе пойдут к дому, а завтра опять работу... - отметил Руслан в заметке.

Владельцем пса оказался украинский военный, по имени Алексей Савранский, который погиб выполняя свой воинский долг 18 апреля 2023 года в Донецкой области.

Напомним

Пес по имени Ричард отказался есть и пить после того, как российская авиабомба разрушила дом его хозяев в Харьковской области, оплакивая потерю дома и тепла, напоминая, что российское вторжение причиняет боль всем, даже животным.