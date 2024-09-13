Харрис опережает Трампа на 5% после дебатов перед выборами

Согласно опросу Reuters/Ipsos, вице-президент США от Демократической партии Камала Харрис опережает бывшего президента Дональда Трампа на 5 процентных пунктов в гонке за президентское кресло на выборах 5 ноября. Харрис имеет поддержку 47% зарегистрированных избирателей против 42% у Трампа, увеличив свое преимущество после дебатов с бывшим президентом, которые, по мнению многих избирателей, она выиграла. Об этом пишет Reuters, передает УНН.

Детали

Опрос, который длился два дня, показал, что 53% избирателей, которые слышали о дебатах, считают, что Харрис победила, тогда как только 24% считают, что победил Трамп. Около 52% знакомых с дебатами сказали, что Трамп выглядел неуверенно и был недостаточно собранным, в то время как это именно о Харрис отметили лишь 21%. Даже среди республиканцев каждый пятый указал, что Трамп не выглядел убедительно.

Во время дебатов 59-летняя Харрис поставила Трампа, которому 78 лет, в сложную ситуацию, напоминая о его многочисленных судебных делах, в частности, об уголовном осуждении за фальсификацию бизнес-записей. Примерно 52% избирателей, которые следили за дебатами, заявили, что Харрис «создала впечатление человека с высшей моральной целостностью», тогда как только 29% сказали то же самое о Трампе.

Результаты также показали, что 52% избирателей считают Трампа слишком старым для работы в правительстве, в то время как лишь 7% высказали подобное мнение о Харрис.

Опрос охватил 1690 взрослых жителей США, из которых 1405 были зарегистрированными избирателями, с погрешностью около трех процентных пунктов для зарегистрированных избирателей.

Несмотря на национальные опросы, такие как результаты Reuters/Ipsos, результат президентских выборов будет определяться голосованием в отдельных штатах, особенно в решающих штатах, некоторые из которых могут стать ключевыми в борьбе за Белый дом.

Гарріс випереджає Трампа у ключових штатах США - опитування CNN