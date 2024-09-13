Гарріс випереджає Трампа на 5% після дебатів перед виборами

Згідно з опитуванням Reuters/Ipsos, віцепрезидент США від Демократичної партії Камала Гарріс випереджає колишнього президента Дональда Трампа на 5 відсоткових пунктів у перегонах за президентське крісло на виборах 5 листопада. Гарріс має підтримку 47% зареєстрованих виборців проти 42% у Трампа, збільшивши свою перевагу після дебатів з колишнім президентом, які, на думку багатьох виборців, вона виграла. Про це пише Reuters, передає УНН.

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Опитування, яке тривало два дні, показало, що 53% виборців, які чули про дебати, вважають, що Гарріс перемогла, тоді як лише 24% вважають, що переміг Трамп. Близько 52% знайомих із дебатами сказали, що Трамп виглядав невпевнено і був не досить зібраним, у той час як це саме про Гарріс зазначили лише 21%. Навіть серед республіканців кожен п'ятий вказав, що Трамп не виглядав переконливо.

Під час дебатів 59-річна Гарріс поставила Трампа, якому 78 років, у складну ситуацію, нагадуючи про його численні судові справи, зокрема, про кримінальне засудження за фальсифікацію бізнес-записів. Приблизно 52% виборців, які слідкували за дебатами, заявили, що Гарріс "створила враження людини з вищою моральною цілісністю", тоді як лише 29% сказали те ж саме про Трампа.

Результати також показали, що 52% виборців вважають Трампа занадто старим для роботи в уряді, у той час як лише 7% висловили подібну думку про Гарріс.

Опитування охопило 1690 дорослих жителів США, з яких 1405 були зареєстрованими виборцями, з похибкою близько трьох відсоткових пунктів для зареєстрованих виборців.

Попри національні опитування, як-от результати Reuters/Ipsos, результат президентських виборів визначатиметься голосуванням в окремих штатах, особливо у вирішальних штатах, деякі з яких можуть стати ключовими в боротьбі за Білий дім.

Гарріс випереджає Трампа у ключових штатах США - опитування CNN