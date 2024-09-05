Гарріс випереджає Трампа у ключових штатах США - опитування CNN
Київ • УНН
Кандидатка від демократів Камала Гарріс має незначну перевагу над республіканцем Дональдом Трампом у кількох ключових штатах США. Опитування CNN/SSRS показує лідерство Гарріс у Вісконсині, Джорджії, Мічигані та Неваді.
Кандидатка у президенти США від Демократичної партії Камала Гарріс дещо випереджає кандидата від республіканців Дональда Трампа у так званих ключових штатах. Про це йдеться в опитуванні CNN/SSRS, передає УНН.
Деталі
Опитування провели з 23 до 29 серпня, в кожному штаті опитали 600—900 виборців.
Згідно з опитуванням, Гарріс випереджає Трампа у штатах Вісконсин, Джорджія, Мічиган і Невада. Однак її перевага дуже незначна — у межах або ледве за межами статистичної похибки.
У Пенсильванії обидва кандидати мають по 47%, в Аризоні Трамп випереджає Гарріс на 5%.
New York Times із посиланням на дані свого опитування, яке проводить разом із Сієнським коледжем, повідомляло, що Камала Гарріс в опитуваннях випереджає Дональда Трампа у штатах Мічиган, Вісконсин та Пенсільванія.
Опитування WSJ: Гарріс випереджає Трампа на 1% перед виборами29.08.24, 23:40 • 28080 переглядiв