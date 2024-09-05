Харрис опережает Трампа в ключевых штатах США - опрос CNN

Кандидат в президенты США от Демократической партии Камала Харрис несколько опережает кандидата от республиканцев Дональда Трампа в так называемых ключевых штатах. Об этом говорится в опросе CNN/SSRS, передает УНН.

Детали

Опрос провели с 23 по 29 августа, в каждом штате опросили 600-900 избирателей.

Согласно опросу, Харрис опережает Трампа в штатах Висконсин, Джорджия, Мичиган и Невада. Однако ее преимущество очень незначительное - в пределах или едва за пределами статистической погрешности.

В Пенсильвании оба кандидата имеют по 47%, в Аризоне Трамп опережает Харрис на 5%.

New York Times со ссылкой на данные своего опроса, который проводит вместе с Сиенским колледжем, сообщало, что Камала Харрис в опросах опережает Дональда Трампа в штатах Мичиган, Висконсин и Пенсильвания.

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