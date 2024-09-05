Харрис опережает Трампа в ключевых штатах США - опрос CNN
Киев • УНН
Кандидат от демократов Камала Харрис имеет незначительное преимущество над республиканцем Дональдом Трампом в нескольких ключевых штатах США. Опрос CNN/SSRS показывает лидерство Харрис в Висконсине, Джорджии, Мичигане и Неваде.
Кандидат в президенты США от Демократической партии Камала Харрис несколько опережает кандидата от республиканцев Дональда Трампа в так называемых ключевых штатах. Об этом говорится в опросе CNN/SSRS, передает УНН.
Детали
Опрос провели с 23 по 29 августа, в каждом штате опросили 600-900 избирателей.
Согласно опросу, Харрис опережает Трампа в штатах Висконсин, Джорджия, Мичиган и Невада. Однако ее преимущество очень незначительное - в пределах или едва за пределами статистической погрешности.
В Пенсильвании оба кандидата имеют по 47%, в Аризоне Трамп опережает Харрис на 5%.
New York Times со ссылкой на данные своего опроса, который проводит вместе с Сиенским колледжем, сообщало, что Камала Харрис в опросах опережает Дональда Трампа в штатах Мичиган, Висконсин и Пенсильвания.
Опитування WSJ: Гарріс випереджає Трампа на 1% перед виборами29 августа 2024, 20:40 • 27712 просмотров