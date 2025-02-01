Харьковскую область враг атаковал 17 дронами и 6 ракетами, в Харькове погибшая и 4 пострадавших
Киев • УНН
В результате утренней атаки дроном в Харькове погиб один человек, четверо ранены. За сутки враг атаковал Харьковскую область 17 беспилотниками и 6 ракетами, повреждены гражданские объекты.
В Харькове в результате утренней атаки рф дроном один человек погиб и четверо получили ранения, за минувшие сутки Харьковскую область враг атаковал 17 беспилотниками и 6 ракетами, есть повреждения производственных сооружений, поселкового совета и еще двое пострадавших, сообщил в субботу председатель Харьковской ОГА Олег Синегубов в Telegram, пишет УНН.
Детали
«За сутки враг направил по гражданским людям и объектам инфраструктуры 17 БПЛА и 6 ракет», - написал глава ОВА.
1 февраля, 07:42, город Харьков, Холодногорский район. В результате падения обломков сбитого БпЛА поврежден частный жилой дом. Пострадали 4 человека. Среди них: мужчина 38 лет, женщины 64, 60, 77 лет. Госпитализированы двое: мужчина и женщина 64 лет, они получили взрывные ранения и ожоги. Состояние среднее. Погибла женщина 60 лет
Как уточнил мэр Харькова Игорь Терехов, из-за атаки рф один частный дом частично разрушен, пожар, который возник из-за прилета, потушили. По предварительной информации, пострадали еще 16 частных домов.
Также, по словам главы ОВА, вражеские удары за сутки фиксировали в трех районах Харьковщины:
- 1 февраля, 07:30, Харьковский р-н, село Черкасская Лозовая. В результате обстрела БпЛА «Шахед» горели гараж и 2 авто.
- 1 февраля, 07:22, Харьковский р-н, село Новая Водолага. В результате падения БпЛА «Шахед» повреждены производственные сооружения.
- 23:50, Изюмский р-н, село Пески-Радьковские. В результате обстрела из РСЗО «Ураган» повреждены остекление и крыша здания поселкового совета.
- 15:40, Купянский р-н, город Купянск. В результате обстрела с дрона повреждены фасад, летняя площадка и остекление здания кафе.
- 13:30, Купянский р-н, село Осиново. В результате обстрела БпЛА «Молния» повреждено дорожное покрытие.
- 09:44, Купянский р-н, город Купянск. В результате обстрела горела хозяйственная постройка. Пострадали 84-летняя женщина и 46-летний мужчина.
Харьков под обстрелом: есть раненые и погибшая01.02.25, 08:22 • 14001 просмотр