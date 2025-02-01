Харківщину ворог атакував 17 дронами та 6 ракетами, у Харкові загибла та 4 постраждалих

У Харкові внаслідок ранкової атаки рф дроном одна людина загинула і четверо отримали поранення, за минулу добу Харківщину ворог атакував 17 безпілотниками та 6 ракетами, є пошкодження виробничих споруд, селищної ради і ще двоє постраждалих, повідомив у суботу голова Харківської ОВА Олег Синєгубов у Telegram, пише УНН.

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"За добу ворог скерував по цивільних людях та об‘єктах інфраструктури 17 БПЛА та 6 ракет", - написав голова ОВА.

1 лютого, 07:42, місто Харків, Холодногірський район. Внаслідок падіння уламків збитого БпЛА пошкоджено приватний житловий будинок. Постраждали 4 людини. Серед них: чоловік 38 років, жінки 64, 60, 77 років. Шпиталізовані двоє: чоловік та жінка 64 років, вони отримали вибухові поранення та опіки. Стан середній. Загинула жінка 60 років - повідомив Синєгубов.

Як уточнив мер Харкова Ігор Терехов, через атаку рф один приватний будинок частково зруйнований, пожежу, яка виникла через приліт, загасили. За попередньою інформацією, постраждали ще 16 приватних будинків.

Також, зі слів голови ОВА, ворожі удари за добу фіксували у трьох районах Харківщини:

1 лютого, 07:30, Харківський р-н, село Черкаська Лозова. Внаслідок обстрілу БпЛА «Шахед» горіли гараж та 2 авто.

1 лютого, 07:22, Харківський р-н, село Нова Водолага. Внаслідок падіння БпЛА «Шахед» пошкоджено виробничі споруди.

23:50, Ізюмський р-н, село Піски-Радьківські. Внаслідок обстрілу з РСЗВ «Ураган» пошкоджено скління та дах будівлі селищної ради.

15:40, Куп'янський р-н, місто Куп'янськ. Внаслідок обстрілу з дрона пошкоджено фасад, літній майданчик та скління будівлі кафе.

13:30, Куп'янський р-н, село Осиново. Внаслідок обстрілу БпЛА «Молнія» пошкоджено дорожнє покриття.

09:44, Куп'янський р-н, містро Куп'янськ. Внаслідок обстрілу горіла господарча споруда. Постраждали 84-річна жінка і 46-річний чоловік.

Харків під обстрілом: є поранені та загибла