Харьковскую область ночью войска рф обстреляли из артиллерии и РСЗО: двое погибших, 3 пострадавших
Киев • УНН
Российские войска обстреляли несколько районов Харьковской области. В результате атак погибли два человека, 4 ранены, повреждены жилые дома, больница и учебное заведение.
Российские войска за прошедшие сутки обстреляли Харьков и 4 района Харьковской области. В результате вражеских атак погибли два человека, четверо пострадали, повреждены жилые дома, больница и учебное заведение, сообщил в субботу глава Харьковской ОВА Олег Синегубов, пишет УНН.
Детали
По словам Синегубова, ситуация с вражескими обстрелами следующая:
- 10 августа, 03:30 Изюмский р-н, село Первомайское. В результате обстрела из РСЗО разрушен жилой дом. Ранен 58-летний мужчина. Погибли 80-летняя женщина и 24-летний мужчина.
- 03:15, Богодуховский р-н, село Ивашки. В результате артобстрела повреждена крыша двухэтажного многоквартирного дома. Пострадал 32-летний мужчина.
- 9 августа, 23:15-23:33, Богодуховский р-н, поселок Золочев. В результате обстрелов из РСЗО "Ураган" повреждены восемь частных жилых домов, фасад больницы. Пострадал 35-летний мужчина.
- 16:48, Харьковский р-н, село Черкасская Лозовая. В результате обстрела горела трава, площадь пожара 1,5 га.
- 16:02, Купянский р-н, город Купянск. В результате обстрела FPV-дроном поврежден автомобиль.
- 16:01, город Харьков, Киевский район города. В результате обстрела ФАБ-500 горело здание учебного заведения. Пострадал 67-летний мужчина.
- 15:20, Изюмский р-н, село Изюмское. В результате обстрела из РСЗО поврежден частный дом.
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