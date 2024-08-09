Враг нанес удар по заведению среднего образования в Харькове - мэр
Киев • УНН
По информации мэра Харькова, враг атаковал одно из учреждений среднего образования в городе. Сейчас собирается информация о пострадавших и масштабах разрушений.
Российские войска атаковали одно из учреждений среднего образования в Харькове, сообщил в пятницу мэр города Игорь Терехов в Telegram, пишет УНН.
По уточненной информации, враг ударил по одному из учреждений среднего образования в черте города. Информацию о пострадавших и разрушениях пока собираем
Харків: в ОВА попередили, що війська рф завдають ударів9 августа 2024, 12:29 • 13708 просмотров
Эксклюзив
Чтобы не остаться без воды и тепла во время отключений света, ОСМД и ЖСК надо покупать электрогенераторы - Ассоциация энергоаудиторов Украины
Лузан и Рыбачок получили "серебро" Олимпиады-2024 в каноэ-двойках
Эксклюзив
Продолжит ли МВФ поддерживать Украину? Прогноз эксперта
Эксклюзив
Дело против главного юриста Нацбанка Зимы может стать флагманом борьбы с коррупцией или главной преградой для инвестиций
Олимпиада-2024: Жан Беленюк завоевал бронзу в греко-римской борьбе
Парвиз Насибов завоевал серебряную медаль в финале Олимпиады
Эксклюзив
Естественный и директивный: Минобороны о путях внедрения в подразделениях "Армии+"
Эксклюзив
Департамент юстиции США, Совбез Нидерландов, Нацпол Испании - в КНИИСЭ рассказали, с кем сотрудничают по фиксации российских военных преступлений
Эксклюзив
Игнорирование "Резерв+": Минобороны проводит разъяснения полицейским и работникам ТЦК относительно юридической силы документов
Эксклюзив