Харьковскую область ночью россияне атаковали дроном: есть пострадавшая
Киев • УНН
Российские войска не прекращают обстрелы приграничных населенных пунктов Харьковской области, есть жертвы. Враг применил управляемые авиабомбы и БПЛА, разрушая дома.
В Харьковской области российские войска ночью атаковали дроном, из-за вражеских ударов за сутки один человек погиб, еще один - пострадал, сообщили в пятницу местные власти, полиция и прокуратура, пишет УНН.
Захватчики не прекращают наносить удары по приграничным населенным пунктам Харьковщины. В общей сложности в течение суток враг применил 3 управляемые авиационные бомбы, 4 БПЛА типа "Шахед" и 2 БПЛА типа "Молния". В результате обстрелов один человек погиб, один получил ранения
Как указали в ГУНП в области, за прошедшие сутки под обстрелами оккупантов находились Харьков, Купянский и Лозовский районы.
По данным Харьковской областной прокуратуры, 2 мая около 2:20 российский ударный беспилотник попал по селу Николаевка Первая Близнюковской территориальной громады Лозовского района. Повреждены частные домовладения, разрушено хозяйственное сооружение. 61-летняя женщина испытала острую стрессовую реакцию. По предварительной информации, российские военные применили БПЛА типа "Герань-2".
1 мая ориентировочно в 18:20 вооруженные силы рф нанесли авиаудар по селу Ольховатка Купянского района. В результате атаки погибла 53-летняя женщина. Повреждены частные домовладения. Предварительно установлено, что оккупанты использовали ФАБ-250.
В Харькове с утра уже два прилета вражеских дронов "Молния": что известно01.05.25, 13:59 • 7516 просмотров