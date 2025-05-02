Харьковскую область ночью россияне атаковали дроном: есть пострадавшая

В Харьковской области российские войска ночью атаковали дроном, из-за вражеских ударов за сутки один человек погиб, еще один - пострадал, сообщили в пятницу местные власти, полиция и прокуратура, пишет УНН.

Захватчики не прекращают наносить удары по приграничным населенным пунктам Харьковщины. В общей сложности в течение суток враг применил 3 управляемые авиационные бомбы, 4 БПЛА типа "Шахед" и 2 БПЛА типа "Молния". В результате обстрелов один человек погиб, один получил ранения