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ЄС готує 17-й пакет санкцій проти росії, путін є єдиною перешкодою миру - французький міністр
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Харківщину вночі росіяни атакували дроном: є постраждала

Київ • УНН

 • 486 перегляди

Російські війська не припиняють обстріли прикордонних населених пунктів Харківщини, є жертви. Ворог застосував керовані авіабомби та БпЛА, руйнуючи будинки.

Харківщину вночі росіяни атакували дроном: є постраждала

У Харківській області російські війська вночі атакували дроном, через ворожі удари за добу одна людина загинула, ще одна - постраждала, повідомили у п'ятницю місцева влада, поліція та прокуратура, пише УНН.

Загарбники не припиняють завдавати ударів по прикордонних населених пунктах Харківщини. Загалом упродовж доби ворог застосував 3 керовані авіаційні бомби, 4 БпЛА типу "Шахед" та 2 БпЛА типу "Молнія". Внаслідок обстрілів одна людина загинула, одна отримала поранення

- повідомив голова Харківської ОВА Олег Синєгубов.

Як вказали у ГУНП в області, минулої доби під обстрілами окупантів перебували Харків, Куп’янський та Лозівський райони.

За даними Харківської обласної прокуратури, 2 травня близько 2:20 російський ударний безпілотник влучив по селу Миколаївка Перша Близнюківської територіальної громади Лозівського району. Пошкоджено приватні домоволодіння, зруйновано господарську споруду. 61-річна жінка зазнала гострої стресової реакції. За попередньою інформацією, російські військові застосували БпЛА типу "Герань-2".

1 травня орієнтовно о 18:20 збройні сили рф завдали авіаудару по селу Вільхуватка Купʼянського району. Внаслідок атаки загинула 53-річна жінка. Пошкоджено приватні домоволодіння. Попередньо встановлено, що окупанти використали ФАБ-250.

У Харкові від ранку вже два прильоти ворожих дронів "Молнія": що відомо01.05.25, 13:59 • 7516 переглядiв

Юлія Шрамко

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