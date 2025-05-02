Харківщину вночі росіяни атакували дроном: є постраждала

У Харківській області російські війська вночі атакували дроном, через ворожі удари за добу одна людина загинула, ще одна - постраждала, повідомили у п'ятницю місцева влада, поліція та прокуратура, пише УНН.

Загарбники не припиняють завдавати ударів по прикордонних населених пунктах Харківщини. Загалом упродовж доби ворог застосував 3 керовані авіаційні бомби, 4 БпЛА типу "Шахед" та 2 БпЛА типу "Молнія". Внаслідок обстрілів одна людина загинула, одна отримала поранення

повідомив голова Харківської ОВА Олег Синєгубов.

Як вказали у ГУНП в області, минулої доби під обстрілами окупантів перебували Харків, Куп’янський та Лозівський райони.

За даними Харківської обласної прокуратури, 2 травня близько 2:20 російський ударний безпілотник влучив по селу Миколаївка Перша Близнюківської територіальної громади Лозівського району. Пошкоджено приватні домоволодіння, зруйновано господарську споруду. 61-річна жінка зазнала гострої стресової реакції. За попередньою інформацією, російські військові застосували БпЛА типу "Герань-2".

1 травня орієнтовно о 18:20 збройні сили рф завдали авіаудару по селу Вільхуватка Купʼянського району. Внаслідок атаки загинула 53-річна жінка. Пошкоджено приватні домоволодіння. Попередньо встановлено, що окупанти використали ФАБ-250.

У Харкові від ранку вже два прильоти ворожих дронів "Молнія": що відомо