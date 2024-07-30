В Купянске в результате обстрела ранен 71-летний мужчина. В других районах Харьковской области зафиксированы повреждения и разрушения частных домов, хозяйственных построек и автомобиля.
Купянск в Харьковской области утром подвергся вражескому удару, ранен 71-летний мужчина. В других районах области зафиксированы повреждения и разрушения частных домов, хозяйственных построек. Об этом сообщил во вторник глава Харьковской ОВА Олег Синегубов, пишет УНН.
30 июля, 6:40, Купянский р-н, город Купянск. В результате обстрела ранен 71-летний мужчина - госпитализирован
По его словам, также вражеские обстрелы фиксировали:
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