Купянск в Харьковской области утром подвергся вражескому удару, ранен 71-летний мужчина. В других районах области зафиксированы повреждения и разрушения частных домов, хозяйственных построек. Об этом сообщил во вторник глава Харьковской ОВА Олег Синегубов, пишет УНН.

30 июля, 6:40, Купянский р-н, город Купянск. В результате обстрела ранен 71-летний мужчина - госпитализирован - написал Синегубов в Telegram.

По его словам, также вражеские обстрелы фиксировали:

15:30, Изюмский р-н, с. Первомайское. Произошло возгорание частного дома в результате попадания FPV-дрона. Повреждены надворные постройки.

11:32, Чугуевский р-н, с. Лозовая. В результате обстрела разрушены 4 частных дома и 9 хозяйственных построек, повреждены 13 частных домов и 17 хозяйственных построек.

11:10, Купянский р-н, с. Хатнее. В результате артобстрела поврежден 1 частный дом.

11:00, Чугуевский р-н, с. Лозовая. В результате обстрела КАБ повреждены 8 домов и автомобиль.

На Харківському напрямку основні зусилля ворог сконцентрував у районах Глибокого та Вовчанська - ОТУ "Харків"