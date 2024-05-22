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Харьковщина: в результате утреннего удара рф по Чугуеву пострадала женщина, ночью в Дружелюбовке горел дом
В Харьковской области в результате российских ударов по Чугуеву и Дружелюбовке была ранена женщина и сгорел дом.
Начальник Генштаба Баргилевич обсудил с французской делегацией перспективы оказания помощи для защиты неба
Начальник Генерального штаба Вооруженных Сил Украины обсудил с французской военной делегацией, прибывшей с визитом, перспективы оказания помощи для защиты украинского неба, а также дальнейшее укрепление обороноспособности Украины.
Финансовые лидеры G7 займутся поисками единой позиции по российским активам и Китаю
Финансовые лидеры G7 обсудят использование замороженных российских активов на сумму 300 миллиардов долларов для предоставления Украине кредита на сумму до 50 миллиардов долларов и обсудят опасения по поводу растущей экспортной мощности Китая на ключевых рынках.
Компания Грозы и Науменко GNT Group заблокировала работу зернового терминала в Одессе. Детальная хронология конфликта
Группа компаний украинских бизнесменов GNT Group в 2019 и 2021 году получила инвестиционные кредиты от двух американских фондов на развитие зернового терминала в Одессе. Со временем стало понятно, что «предприимчивые» бизнесмены не только не планируют возвращать заем, но и продали залоговое имущество терминала. Сейчас точку в конфликте пытаются поставить международные суды, но пока этого не произошло GNT Group делает все возможное, чтобы не допустить на терминал нового управляющего.
В Херсонской области за сутки 8 раненых, в том числе ребенок
За минувшие сутки российские военные нанесли удары по жилым районам и объектам инфраструктуры во многих населенных пунктах по всей Херсонской области, включая город Херсон, повредив здания и ранив 8 человек, в том числе 1 ребенка.
В россии заявили об атаке ночью и утром на два региона
россия объявила об атаках беспилотников и обстрелах реактивными снарядами в белгородской и калужской области, заявив, что ее системы противовоздушной обороны уничтожили несколько БплА и снарядов.
рф ударила по центру Чугуева на Харьковщине: поврежден детский сад
Российские войска атаковали центральную часть Чугуева на Харьковщине, ранив женщину и повредив детский сад.
В Киеве из-за аварии без света осталась часть домов Оболонского района
Из-за локальной аварии некоторые дома в Оболонском районе Киева остались без электричества, но энергетики прогнозируют восстановить его до 10:00.
Атаки рф на Днепропетровскую область: ночью сбиты три "шахеда", обстрелом задело инфраструктуру
Российские войска атаковали Днепропетровскую область Украины с применением артиллерии и беспилотных летательных аппаратов-камикадзе, повредив инфраструктуру и линию электропередач, но сообщений о жертвах не поступало.
Смертельный торнадо опустошил город в Айове в США
Несколько человек погибли, когда мощный торнадо обрушился на небольшой городок Гринфилд, штат Айова, вызвав крупномасштабные разрушения и оставив тысячи людей без электричества по всему Среднему Западу.