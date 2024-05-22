Харьковщина: в результате утреннего удара рф по Чугуеву пострадала женщина, ночью в Дружелюбовке горел дом

В Харьковской области в результате атаки российских войск на Чугуев сегодня утром пострадала 21-летняя женщина. Также в ночь на 22 мая из-за обстрелов рф горел дом в поселке Дружелюбовка Изюмского района, сообщил в среду глава ОВА Олег Синегубов, передает УНН.

22 мая 08:00 г. Чугуев. В результате вражеского удара повреждено здание детского сада. Пострадала 21-летняя женщина - написал Синегубов в Telegram.

Также, по словам Синегубова, россияне 22 мая в 01:10 обстреляли С. Дружелюбовка Изюмского районы. В результате атаки горел дом. Повреждены хозяйственные постройки.

Также глава ОВА рассказал о последствиях обстрелов за минувшие сутки, 21 мая:

18: 30 Харьковский район, с. Гоптовка. В результате артобстрела получила ранение женщина.

14: 30 пгт Белый Колодец Чугуевский район. в результате вражеского обстрела повреждено рабочее здание предприятия.



13: 30 пгт Золочев Богодуховский район. попадание 4 Кабов. Разрушен детский сад и местный рынок. Предварительно повреждены школа, магазины, ресторан, 5 двухэтажных многоквартирных и частные дома.



10: 00 с. Липцы Харьковский район. в результате артобстрела было попадание во двор, повреждены две хозяйственные постройки и дом.



Дополнение

В Харьковской области на фоне усиления вражеских обстрелов 10875 человек эвакуированы из Чугуевского, Харьковского и Богодуховского районов, сообщил во вторник глава Харьковской ОВА Олег Синегубов.

Ранее УНН сообщал, что российские войска атаковали центральную часть Чугуева Харьковской области.