Харківщина: внаслідок ранкового удару рф по Чугуєву постраждала жінка, вночі в Дружелюбівці горів будинок
Київ • УНН
У Харківській області в результаті російських ударів по Чугуєву та Дружелюбівці була поранена жінка і згорів будинок.
У Харківській області внаслідок атаки російських військ на Чугуїв сьогодні вранці постраждала 21-річна жінка. Також у ніч на 22 травня через обстріли рф горів будинок в селищі Дружелюбівка Ізюмського району, повідомив у середу голова ОВА Олег Синєгубов, передає УНН.
22 травня 08:00 м. Чугуїв. Внаслідок ворожого удару пошкоджена будівля дитячого садку. Постраждала 21-річна жінка
Також, за словами Синєгубова, росіяни 22 травня об 01:10 обстріляли с. Дружелюбівка Ізюмського райони. Внаслідок атаки горів будинок. Пошкоджені господарчі споруди.
Також очільник ОВА розповів про наслідки обстрілів за минулу добу, 21 травня:
- 18:30 Харківський район, с. Гоптівка. Внаслідок артобстрілу отримала поранення жінка.
- 14:30 смт Білий Колодязь Чугуївський район. Внаслідок ворожого обстрілу пошкоджена робоча будівля підприємства.
- 13:30 смт Золочів Богодухівський район. Влучання 4 КАБів. Зруйновано дитячий садочок та місцевий ринок. Попередньо пошкоджено школу, магазини, ресторан, 5 двоповерхових багатоквартирних та приватні будинки.
- 10:00 с. Липці Харківський район. Внаслідок артобстрілу було влучання у двір, пошкоджено дві господарчі споруди та будинок.
Доповнення
У Харківській області на тлі посилення ворожих обстрілів 10875 людей евакуйовано з Чугуївського, Харківського та Богодухівського районів, повідомив у вівторок голова Харківської ОВА Олег Синєгубов.
Раніше УНН повідомляв, що російські війська атакували центральну частину Чугуєва Харківської області.