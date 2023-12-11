Харьковщина подверглась авиаударам российской авиации, без жертв

Российские войска за прошедшие сутки нанесли авиаудары по окрестностям пяти населенных пунктов Харьковской области, били из артиллерии и миноментов, есть повреждения, но обошлось без пострадавших. Об этом сообщил в понедельник председатель Харьковской ОГА Олег Синегубов, пишет УНН.

Авиаудары враг нанес по окрестностям Петропавловки, Песчаного, Первомайского, Чернещины, Дружелюбовки

- написал Синегубов в Telegram.

Детали

Артиллерийским и минометным ударам, по словам главы ОГА, подверглись более 18 населенных пунктов области: Казачья Лопань Харьковского района, Графское, Волчанск, Бочковое, Бударки Чугуевского района, Двуречная, Синьковка, Петропавловка, Ивановка и Берестовое Купянского района.

Около 10:30 в селе Куриловка Купянского района в результате вражеского обстрела возник пожар, повреждены 4 гаража и частный дом, сообщил он.

"Пострадавших в течение суток не зафиксировано", - указал Синегубов.

"ВСУ отбили 4 вражеских атаки в окрестностях Синьковки и Петропавловки", - отметил глава ОВА.

Напомним

Силы обороны ночью уничтожили 18 из 18 "шахедов" и 8 из 8 баллистических ракет.