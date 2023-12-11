Харьковщина подверглась авиаударам российской авиации, без жертв
Киев • УНН
Российские авиаудары по окрестностям пяти населенных пунктов Харьковщины зафиксированы за прошедшие сутки, но обошлось без жертв
Российские войска за прошедшие сутки нанесли авиаудары по окрестностям пяти населенных пунктов Харьковской области, били из артиллерии и миноментов, есть повреждения, но обошлось без пострадавших. Об этом сообщил в понедельник председатель Харьковской ОГА Олег Синегубов, пишет УНН.
Авиаудары враг нанес по окрестностям Петропавловки, Песчаного, Первомайского, Чернещины, Дружелюбовки
Детали
Артиллерийским и минометным ударам, по словам главы ОГА, подверглись более 18 населенных пунктов области: Казачья Лопань Харьковского района, Графское, Волчанск, Бочковое, Бударки Чугуевского района, Двуречная, Синьковка, Петропавловка, Ивановка и Берестовое Купянского района.
Около 10:30 в селе Куриловка Купянского района в результате вражеского обстрела возник пожар, повреждены 4 гаража и частный дом, сообщил он.
"Пострадавших в течение суток не зафиксировано", - указал Синегубов.
"ВСУ отбили 4 вражеских атаки в окрестностях Синьковки и Петропавловки", - отметил глава ОВА.
Напомним
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