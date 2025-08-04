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Харьковчанин получил подозрение за стрельбу и избиение ветерана ВСУ

Киев • УНН

 • 1084 просмотра

В Харькове мужчине 1981 года рождения сообщено о подозрении за хулиганство. Он выстрелил и избил 22-летнего ветерана ВСУ, который находится в удовлетворительном состоянии.

Харьковчанин получил подозрение за стрельбу и избиение ветерана ВСУ

В Харькове сообщили о подозрении мужчине, задержанному за избиение и стрельбу в ветерана ВСУ, сообщили в ГУНП в Харьковской области в понедельник, пишет УНН.

Детали

Событие произошло вечером 3 августа. Сообщение о стрельбе в Индустриальном районе полиция получила от очевидцев.

По данным полиции, во время внезапного конфликта один из участников достал травматический пистолет и выстрелил в упор в оппонента, после чего избил.

"22-летнего ветерана ВСУ доставили в больницу, где его прооперировали. Сейчас его состояние удовлетворительное", - отметили в полиции.

Сотрудники полиции оперативно разыскали и задержали стрелка. Им оказался местный житель 1981 года рождения. Его задержали в порядке ст. 208 УПК Украины. Следователями открыто уголовное производство по ч. 4 ст. 296 (хулиганство) УКУ. Нападавшему сообщено о подозрении в совершении преступления

- сообщили в полиции.

Санкция статьи предусматривает до 7 лет лишения свободы.

В Харькове мужчина выстрелил в ветерана ВСУ, а затем избил его03.08.25, 21:41 • 9670 просмотров

Павел Зинченко

ОбществоКриминал и ЧП
Национальная полиция Украины
Вооруженные силы Украины
Харьков