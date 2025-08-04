Харьковчанин получил подозрение за стрельбу и избиение ветерана ВСУ

В Харькове сообщили о подозрении мужчине, задержанному за избиение и стрельбу в ветерана ВСУ, сообщили в ГУНП в Харьковской области в понедельник, пишет УНН.

Событие произошло вечером 3 августа. Сообщение о стрельбе в Индустриальном районе полиция получила от очевидцев.

По данным полиции, во время внезапного конфликта один из участников достал травматический пистолет и выстрелил в упор в оппонента, после чего избил.

"22-летнего ветерана ВСУ доставили в больницу, где его прооперировали. Сейчас его состояние удовлетворительное", - отметили в полиции.

Сотрудники полиции оперативно разыскали и задержали стрелка. Им оказался местный житель 1981 года рождения. Его задержали в порядке ст. 208 УПК Украины. Следователями открыто уголовное производство по ч. 4 ст. 296 (хулиганство) УКУ. Нападавшему сообщено о подозрении в совершении преступления