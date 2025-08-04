Харків'янин отримав підозру за стрілянину та побиття ветерана ЗСУ
Київ • УНН
У Харкові чоловіку 1981 року народження повідомлено про підозру за хуліганство. Він вистрелив та побив 22-річного ветерана ЗСУ, який перебуває у задовільному стані.
У Харкові повідомили про підозру чоловіку, затриманому за побиття та стрілянину у ветерана ЗСУ, повідомили у ГУНП в Харківській області у понеділок, пише УНН.
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Подія сталася ввечері 3 серпня. Повідомлення про стрілянину в Індустріальному районі поліція отримала від очевидців.
За даними поліції, під час раптового конфлікту один з учасників дістав травматичний пістолет та вистрілив впритул в опонента, після чого побив.
"22-річного ветерана ЗСУ доставили до лікарні, де його прооперували. Наразі його стан задовільний", - зазначили у поліції.
Працівники поліції оперативно розшукали та затримали стрілка. Ним виявився місцевий житель 1981 року народження. Його затримали в порядку ст. 208 КПК України. Слідчими відкрито кримінальне провадження за ч. 4 ст. 296 (хуліганство) ККУ. Нападнику повідомлено про підозру у скоєнні злочину
Санкція статті передбачає до 7 років позбавлення волі.
У Харкові чоловік вистрілив у ветерана ЗСУ, а потім побив його03.08.25, 21:41 • 9670 переглядiв