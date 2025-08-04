Харків'янин отримав підозру за стрілянину та побиття ветерана ЗСУ

У Харкові повідомили про підозру чоловіку, затриманому за побиття та стрілянину у ветерана ЗСУ, повідомили у ГУНП в Харківській області у понеділок, пише УНН.

Подія сталася ввечері 3 серпня. Повідомлення про стрілянину в Індустріальному районі поліція отримала від очевидців.

За даними поліції, під час раптового конфлікту один з учасників дістав травматичний пістолет та вистрілив впритул в опонента, після чого побив.

"22-річного ветерана ЗСУ доставили до лікарні, де його прооперували. Наразі його стан задовільний", - зазначили у поліції.

Працівники поліції оперативно розшукали та затримали стрілка. Ним виявився місцевий житель 1981 року народження. Його затримали в порядку ст. 208 КПК України. Слідчими відкрито кримінальне провадження за ч. 4 ст. 296 (хуліганство) ККУ. Нападнику повідомлено про підозру у скоєнні злочину