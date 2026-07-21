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Харьков под утро оказался под атакой рф: пятеро пострадавших, среди них ребенок

Киев • УНН

 • 1916 просмотра

Ночью и утром российские войска атаковали три района Харькова, пострадали пятеро человек, включая 13-летнюю девочку. Также зафиксированы удары FPV-дронами по АЗС и автомобилям, без жертв.

Харьков под утро оказался под атакой рф: пятеро пострадавших, среди них ребенок

Три района Харькова оказались ночью и под утро под вражескими ударами, пострадали пять человек, в том числе ребенок, сообщили в Харьковской областной прокуратуре во вторник, пишет УНН.

Около 04:05 российская армия нанесла удар БПЛА, предположительно типа "Италмас", по Немышлянскому району Харькова. В результате попадания поврежден частный жилой дом, возник пожар. Острую реакцию на стресс испытали пять человек: двое мужчин, две женщины и 13-летняя девочка

- сообщили в прокуратуре.

Также, по данным прокуратуры, 20 июля около 22:25 FPV-дрон попал в припаркованный автомобиль в Шевченковском районе Харькова. Ориентировочно в 23:15 еще один FPV-дрон попал в топливораздаточную колонку на территории автозаправочной станции в этом районе. В результате удара возник пожар, который оперативно ликвидировали. Повреждено оборудование АЗС. 21 июля около 00:05 FPV-дрон атаковал территорию автозаправочной станции в Киевском районе Харькова. В результате попадания поврежден автомобиль. Пострадавших нет во всех трех случаях.

Как сообщил глава Харьковской ОВА Олег Синегубов, в течение минувших суток вражеских ударов подверглись Харьков и 18 населенных пунктов Харьковской области. В результате обстрелов два человека погибли; пострадали 15 человек, среди них – ребенок.

46 из 58 запущенных рф по Украине дронов обезврежены за ночь21.07.2026, 08:33 • 2192 просмотра

Юлия Шрамко

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