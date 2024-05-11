Харьков планирует создать подземные операционные, реанимационные и культурные учреждения

В Харькове планируют создать операционные и реанимационные помещения под землей для улучшения медицинской помощи, а также расширить сеть подземных учреждений культуры. Об этом сообщает Харьковский городской совет, передает УНН.

Детали

В Харькове готовятся к нововведениям в медицинской и культурной сферах, адаптируясь к требованиям современности. Согласно объявлению городского головы Игоря Терехова, в городе планируется создание операционных и реанимационных помещений под землей.

Эти новые медицинские подземные структуры будут размещены на базе существующих лечебных учреждений города Харькова. Сотрудничая с Министерством здравоохранения, мэрия города планирует обеспечить доступные и современные условия для оказания медицинской помощи.

Мы работаем вместе с Министерством здравоохранения по созданию реанимационных и операционных под землей на базе наших лечебных учреждений - проинформировал Игорь Терехов.

Кроме этого, мэр также объявил о намерении расширить сеть подземных учреждений культуры в городе.

По словам городского головы, эти новации направлены на поддержание безопасности и комфорта жителей города, а также на обеспечение непрерывного функционирования культурной и медицинской жизни в условиях современной реальности.

У нас уже работают учреждения, которые показывают спектакли под землей, и мы масштабируем этот опыт. Потому что есть запрос на спектакли, на живое общение в безопасном пространстве. Важно, чтобы культурная жизнь не останавливалась - отметил Игорь Терехов.

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