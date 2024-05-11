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Харків планує створити підземні операційні, реанімаційні та культурні заклади

Харків планує створити підземні операційні, реанімаційні та культурні заклади

Київ • УНН

 • 36662 перегляди

Харків планує створити операційні та реанімаційні під землею на базі існуючих медичних закладів, а також розширити мережу підземних культурних установ для підтримки безпеки та забезпечення безперервного функціонування культурного та медичного життя.

У Харкові планують створити операційні та реанімаційні приміщення під землею для поліпшення медичної допомоги, а також розширити мережу підземних закладів культури. Про це повідомляє Харківська міська рада, передає УНН.

Деталі

У Харкові готуються до нововведень у медичній та культурній сферах, адаптуючися до вимог сучасності. Згідно з оголошенням міського голови Ігоря Терехова, у місті планується створення операційних та реанімаційних приміщень під землею.

Ці нові медичні підземні структури будуть розміщені на базі існуючих лікувальних закладів міста Харкова. Співпрацюючи з Міністерством охорони здоров'я, мерія міста планує забезпечити доступні та сучасні умови для надання медичної допомоги.

Ми працюємо разом з Міністерством охорони здоров'я щодо створення реанімаційних та операційних під землею на базі наших лікувальних закладів

- поінформував Ігор Терехов.

Окрім цього, мер також оголосив про намір розширити мережу підземних закладів культури в місті.

За словами міського голови, ці новації спрямовані на підтримку безпеки та комфорту мешканців міста, а також на забезпечення неперервного функціонування культурного та медичного життя в умовах сучасної реальності.

У нас уже працюють установи, які показують вистави під землею, і ми масштабуємо цей досвід. Бо є запит на вистави, на живе спілкування в безпечному просторі. Важливо, щоб культурне життя не зупинялося

- зазначив Ігор Терехов.

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Юлія Котвицька

Юлія Котвицька

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