Харків планує створити підземні операційні, реанімаційні та культурні заклади
Київ • УНН
Харків планує створити операційні та реанімаційні під землею на базі існуючих медичних закладів, а також розширити мережу підземних культурних установ для підтримки безпеки та забезпечення безперервного функціонування культурного та медичного життя.
У Харкові планують створити операційні та реанімаційні приміщення під землею для поліпшення медичної допомоги, а також розширити мережу підземних закладів культури. Про це повідомляє Харківська міська рада, передає УНН.
Деталі
У Харкові готуються до нововведень у медичній та культурній сферах, адаптуючися до вимог сучасності. Згідно з оголошенням міського голови Ігоря Терехова, у місті планується створення операційних та реанімаційних приміщень під землею.
Ці нові медичні підземні структури будуть розміщені на базі існуючих лікувальних закладів міста Харкова. Співпрацюючи з Міністерством охорони здоров'я, мерія міста планує забезпечити доступні та сучасні умови для надання медичної допомоги.
Ми працюємо разом з Міністерством охорони здоров'я щодо створення реанімаційних та операційних під землею на базі наших лікувальних закладів
Окрім цього, мер також оголосив про намір розширити мережу підземних закладів культури в місті.
За словами міського голови, ці новації спрямовані на підтримку безпеки та комфорту мешканців міста, а також на забезпечення неперервного функціонування культурного та медичного життя в умовах сучасної реальності.
У нас уже працюють установи, які показують вистави під землею, і ми масштабуємо цей досвід. Бо є запит на вистави, на живе спілкування в безпечному просторі. Важливо, щоб культурне життя не зупинялося
Підготовка рф до можливого наступу на Харків: мер розповів про настрої містян 07.05.24, 14:32 • 18043 перегляди