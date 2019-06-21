Харьковчанин хранил дома арсенал оружия и тротил на продажу
Киев • УНН
КИЕВ. 21 июня. УНН. В Московском районе Харькова обнаружили арсенал оружия, в котором были гранаты, минометные снаряды, винтовка, пистолеты и патроны, тротил. Об этом УНН сообщает со ссылкой на пресс-службу прокуратуры Харьковской области.
Как сообщил руководитель местной прокуратуры Владимир Куприянов, в рамках проверки полученной информации о том, что местный житель продает различное оружие и боеприпасы, следователи и прокуроры получили в суде санкцию на проведение обыска по месту жительства предполагаемого продавца.
"В частном доме правоохранители обнаружили 16 коммулятивных гранат, 13 гранат Ф-1, 5 минометных снарядов, одну винтовку СВТ, больше килограмма пороха, 3 банки тротила, пистолеты, около 400 патронов и другое. Все изъятое направлено на экспертное исследование. По его результатам будет решен вопрос об объявлении подозрения", - говорится в сообщении.
Открыто уголовное производство по факту незаконного хранения оружия и боеприпасов (ч 1. ст. 263 УК Украины).
Кроме того, выясняется канал происхождения оружия и боеприпасов.
Напомним, на Буковине правоохранители разоблачили подпольный магазин, в котором мужчина торговал оружием, боеприпасами и патронами.