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Викрито підпільний магазин з арсеналом зброї і тисячами патронів

Викрито підпільний магазин з арсеналом зброї і тисячами патронів

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КИЇВ. 23 травня. УНН. На Буковині правоохоронці викрили підпільний магазин, у якому чоловік торгував зброєю, боєприпасами і патронами. Про це повідомляє відділ комунікації поліції Чернівецької області, передає УНН.

Так, правоохоронці задокументували протиправну діяльність 43-річного підприємця з Вижниці. У своєму магазині спорттоварів у центрі міста чоловік налагодив підпільну торгівлю зброєю, боєприпасами та вибухівкою.

Під час санкціонованого обшуку в крамниці та за місцем проживання порушника, правоохоронці вилучили три пістолети з ознаками переробки калібру 9 мм, 5 затворів до пістолетів без номерних позначень, майже 1,5 кілограми пороху, 4 ножі з ознаками холодної зброї, 4 спецзасоби сльозоточивої та дратівливої дії, а також майже 2 тисячі набоїв різного калібру.

Крім цього, факти незаконного поводження зі зброєю та боєприпасами поліція викрила у Кіцманському, Сокирянському, Сторожинецькому, Кельменецькому районах і в Чернівцях.

У порушників виявлено та вилучено нарізну гвинтівку калібру 5,6 мм, мисливську гладкоствольну рушницю 16-го калібру, пістолет, набої та 140 куль.

Усе вилучене направлено на експертизу до Чернівецького науково-дослідного експертно-криміналістичного центру.

За всіма фактами слідчі розпочали кримінальні провадження за частиною 1 статті 263 (Незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами) Кримінального кодексу України. За порушення законодавства зловмисникам загрожує до семи років позбавлення волі.

Нагадаємо, розшукуваного іноземця-нелегала затримали зі зброєю.

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