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Разоблачен подпольный магазин с арсеналом оружия и тысячами патронов

Разоблачен подпольный магазин с арсеналом оружия и тысячами патронов

Киев  •  УНН

 • 10261 просмотра

КИЕВ. 23 мая. УНН. На Буковине правоохранители разоблачили подпольный магазин, в котором мужчина торговал оружием, боеприпасами и патронами. Об этом сообщает отдел коммуникации полиции Черновицкой области, передает УНН.

Так, правоохранители задокументировали противоправную деятельность 43-летнего предпринимателя из Вижницы. В своем магазине спорттоваров в центре города мужчина наладил подпольную торговлю оружием, боеприпасами и взрывчаткой.

Во время санкционированного обыска в магазине и по месту жительства нарушителя, правоохранители изъяли три пистолета с признаками переработки калибра 9 мм, 5 затворов к пистолетам без номерных обозначений, почти 1,5 килограмма пороха, 4 ножа с признаками холодного оружия, 4 спецсредства слезоточивого и раздражающего действия, а также почти 2000 патронов различного калибра.

Кроме этого, факты незаконного обращения с оружием и боеприпасами полиция разоблачила в Кицманском, Сокирянском, Сторожинецком, Кельменецком районах и в Черновцах.

У нарушителей выявлено и изъято нарезное ружье калибра 5,6 мм, охотничье гладкоствольное ружье 16-го калибра, пистолет, патроны и 140 патронов.

Все изъятое направлено на экспертизу в Черновицкий научно-исследовательский экспертно-криминалистический центр.

По всем фактам следователи начали уголовные производства по части 1 статьи 263 (незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами) Уголовного кодекса Украины. За нарушение законодательства злоумышленникам грозит до семи лет лишения свободы.

Напомним, разыскиваемого иностранца-нелегала задержали с оружием.

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