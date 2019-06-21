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Харків'янин зберігав дома арсенал зброї та тротил на продаж

Київ • УНН

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КИЇВ. 21 червня. УНН. У Московському районі Харкова виявили арсенал зброї, в якому були гранати, мінометні снаряди, гвинтівка, пістолети та патрони, тротил. Про УНН повідомляє з посиланням на прес-службу прокуратури Харківської області.

Харків'янин зберігав дома арсенал зброї та тротил на продаж

Як повідомив керівник місцевої прокуратури Володимир Купріянов, у межах перевірки отриманої інформації про те, що місцевий житель продає різну зброю та боєприпаси, слідчі та прокурори отримали в суді санкцію на проведення обшуку за місцем мешкання ймовірного продавця.

"У приватному будинку правоохоронці виявили 16 комулятивних гранат, 13 гранат Ф-1, 5 мінометних снарядів, одну гвинтівку СВТ, більше кілограма пороху, 3 банки тротилу, пістолети, близько 400 патронів та інше. Усе вилучене направлено на експертне дослідження. За його результатами буде вирішено питання про оголошення підозри", - йдеться в повідомленні.

Відкрито кримінальне провадження за фактом незаконного зберігання зброї та боєприпасів (ч 1. ст. 263 КК України).

Окрім того, з'ясовується канал походження зброї та боєприпасів.

Нагадаємо, на Буковині правоохоронці викрили підпільний магазин, у якому чоловік торгував зброєю, боєприпасами і патронами.

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