Харьковчанин в кафе ранил ножом трех человек
Киев • УНН
КИЕВ. 31 января. УНН. В кафе Харькова мужчина ударил ножом трех человек, из-за чего пострадавшие попали в больницу. Об этом сообщает УНН со ссылкой на отдел коммуникации ГУНП в Харьковской области.
"Так, в Московском районе полицией задержан 33-летний ранее судимый харьковчанин, который совершил покушение на умышленное убийство трех человек. В ходе расследования было установлено, что 30 января в ночное время суток мужчина находился в кафе. После употребления спиртных напитков между ним и тремя гражданами возник конфликт. В результате злоумышленник ножом нанес несколько ударов в область грудной клетки 32 и 36-летним мужчинам и 30-летней женщине", - говорится в сообщении.
Как уточнили в полиции, всех пострадавших доставили в больницу. Состояние их здоровья медики оценивают как удовлетворительное.
Следственным открыто уголовное производство по ч. 2 ст. 15, п. 1, ч. 2, ст. 115 УК Украины - покушение на умышленное убийств. Санкция статьи предусматривает лишение свободы на срок от 10 до 15 лет или пожизненное заключение. Решается вопрос о задержании злоумышленника в порядке статьи 208 УПК Украины.
Напомним, в столичном кафе между посетителями заведения и охранниками произошла драка.