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Харків'янин у кафе поранив ножем трьох людей

Харків'янин у кафе поранив ножем трьох людей

Київ • УНН

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КИЇВ. 31 січня. УНН. У кафе Харкова чоловіка вдарив ножем трьох людей, через що постраждалі потрапили до лікарні. Про це повідомляє УНН з посиланням на відділ комунікації ГУНП у Харківській області.

"Так, у Московському районі поліцією затриманий 33-річний раніше судимий харків’янин, який скоїв замах на умисне вбивство трьох людей. Під час розслідування було встановлено, що 30 січня у нічний час доби чоловік знаходився в кафе. Після вживання спиртних напоїв між ним та трьома громадянами виник конфлікт. В результаті зловмисник ножем наніс кілька ударів в область грудної клітини 32 та 36-річним чоловікам та 30-річній жінці", - йдеться в повідомленні.

Як уточнили в поліції, усіх потерпілих доставили до лікарні. Стан їх здоров’я медики оцінюють як задовільний.

Слідчим відкрито кримінальне провадження за ч. 2, ст. 15, п. 1, ч. 2, ст. 115 КК України - замах на умисне вбивств. Санкція статті передбачає позбавлення волі на строк від 10 до 15 років або довічне ув’язнення. Вирішується питання про затримання зловмисника в порядку статті 208 КПК України.

Нагадаємо, у столичному кафе між відвідувачами закладу та охоронцями сталася бійка.

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