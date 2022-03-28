Харьковский кот Степан собрал 10 тысяч долларов для животных из зон боевых действий
Киев • УНН
КИЕВ. 28 марта. УНН. На Instagram-странице харьковского кота Степана, который из-за вторжения рф эвакуировался во Францию, собрали 10 тысяч долларов для помощи животным из зон активных боевых действий, информирует УНН.
Детали
Собранные деньги передадут зоозащитным организациям в Украине и зоопаркам, чтобы они могли эвакуировать животных из эпицентра военных событий.
"Дорогие мои друзья, я искренне благодарен за вашу отзывчивость и поддержку! Мы собрали 10 035 долларов, и эти средства будут перечислены @happy_paw, @uanimals.official, @zoo_12m, @snezhana_zahist_tvarin и Николаевскому зоопарку.
Ваш вклад бесценен — благодаря вашей поддержке мы сможем обеспечить достойный уход и лечение для каждого животного в Украине", — говорится в сообщении.
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