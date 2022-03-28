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Харьковский кот Степан собрал 10 тысяч долларов для животных из зон боевых действий

Киев • УНН

 • 140263 просмотра

КИЕВ. 28 марта. УНН. На Instagram-странице харьковского кота Степана, который из-за вторжения рф эвакуировался во Францию, собрали 10 тысяч долларов для помощи животным из зон активных боевых действий, информирует УНН.

Харьковский кот Степан собрал 10 тысяч долларов для животных из зон боевых действий

Детали

Собранные деньги передадут зоозащитным организациям в Украине и зоопаркам, чтобы они могли эвакуировать животных из эпицентра военных событий. 

"Дорогие мои друзья, я искренне благодарен за вашу отзывчивость и поддержку! Мы собрали 10 035 долларов, и эти средства будут перечислены @happy_paw, @uanimals.official, @zoo_12m, @snezhana_zahist_tvarin и Николаевскому зоопарку.

Ваш вклад бесценен — благодаря вашей поддержке мы сможем обеспечить достойный уход и лечение для каждого животного в Украине", — говорится в сообщении.

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Публикация вот Степан (@loveyoustepan)

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