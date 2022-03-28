Харьковский кот Степан собрал 10 тысяч долларов для животных из зон боевых действий

Детали

Собранные деньги передадут зоозащитным организациям в Украине и зоопаркам, чтобы они могли эвакуировать животных из эпицентра военных событий.

"Дорогие мои друзья, я искренне благодарен за вашу отзывчивость и поддержку! Мы собрали 10 035 долларов, и эти средства будут перечислены @happy_paw, @uanimals.official, @zoo_12m, @snezhana_zahist_tvarin и Николаевскому зоопарку.

Ваш вклад бесценен — благодаря вашей поддержке мы сможем обеспечить достойный уход и лечение для каждого животного в Украине", — говорится в сообщении.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация вот Степан (@loveyoustepan)

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