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Харківський кіт Степан зібрав 10 тисяч доларів для тварин із зон бойових дій

Київ • УНН

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КИЇВ. 28 березня. УНН. На Instagram-сторінці харківського кота Степана, який через вторгнення рф евакуювався до Франції, зібрали 10 тисяч доларів для допомоги тваринам із зон активних бойових дій, інформує УНН.

Харківський кіт Степан зібрав 10 тисяч доларів для тварин із зон бойових дій

Деталі

Зібрані гроші передадуть зоозахисним організаціям в Україні та зоопаркам, щоб вони могли евакуювати тварин із епіцентру воєнних подій.

"Дорогі мої друзі, я щиро вдячний за вашу чуйність та підтримку! Ми зібрали 10 035 доларів, і ці кошти буде перераховано @happy_paw, @uanimals.official, @zoo_12m, @snezhana_zahist_tvarin та Миколаївському зоопарку.

Ваш внесок безцінний — завдяки вашій підтримці ми зможемо забезпечити гідний догляд та лікування для кожної тварини в Україні", — ідеться у повідомленні.

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Публикация от Степан (@loveyoustepan)

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: У наш дім прийшла війна: відомий харківський кіт Степан та його власниця евакуювались до Франції

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