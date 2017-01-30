Харьковские правоохранители задержали мошенника
Киев • УНН
КИЕВ. 30 января. УНН. В Харькове правоохранители задержали мужчину, который обманул знакомого на 65 тысяч гривен. Об этом сообщили УНН в пресс-службе полиции Харьковской области.
Установлено, что 43-летний местный предприниматель, который занимается реализацией продовольственных товаров, поручил их закупку своему товарищу. С этой целью были выделены денежные средства в размере около 65 тысяч гривен, с которыми правонарушитель поехал в другую область. Но вместо закупки товаров он потратил их по своему усмотрению и пытался избежать ответственности за свой поступок.
Злоумышленнику сообщено о подозрении в совершении преступления по ч.2 ст.190 (мошенничество) УК Украины. За совершение мошеннических действий путем злоупотребления доверием ему грозит до трех лет лишения свободы.
В ближайшее время дело будет передано в суд.