Харьковские правоохранители задержали мошенника

Установлено, что 43-летний местный предприниматель, который занимается реализацией продовольственных товаров, поручил их закупку своему товарищу. С этой целью были выделены денежные средства в размере около 65 тысяч гривен, с которыми правонарушитель поехал в другую область. Но вместо закупки товаров он потратил их по своему усмотрению и пытался избежать ответственности за свой поступок.

Злоумышленнику сообщено о подозрении в совершении преступления по ч.2 ст.190 (мошенничество) УК Украины. За совершение мошеннических действий путем злоупотребления доверием ему грозит до трех лет лишения свободы.

В ближайшее время дело будет передано в суд.