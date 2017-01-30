Харківські правоохоронці затримали шахрая
Київ • УНН
КИЇВ. 30 січня. УНН. У Харкові правоохоронці затримали чоловіка, який ошукав знайомого на 65 000 гривень. Про це УНН повідомили у прес-службі поліції Харківської області.
Встановлено, що 43-річний місцевий підприємець, який займається реалізацією продовольчих товарів, доручив їх закупку своєму товаришу. З цією метою були виділені грошові кошти у розмірі близько 65 000 гривень, з якими правопорушник поїхав до іншої області. Але замість закупки товарів він витратив їх на власний розсуд та намагався уникнути відповідальності за свій вчинок.
Наразі зловмиснику повідомлено про підозру у скоєнні злочину за ч.2 ст.190 (шахрайство) КК України. За скоєння шахрайських дій шляхом зловживання довірою йому загрожує до трьох років позбавлення волі.
Найближчим часом справу передадуть до суду.