Харьковский "Источник нейтронов" вновь попал под обстрелы: специалисты предупреждают о радиационных последствиях

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“По информации эксплуатирующей организации (ННЦ ХФТИ) 26.03.2022 года ЯПУ "Источник нейтронов" в очередной раз попала под обстрелы. Оценить масштабы повреждений невозможно из-за боевых действий, которые не прекращаются в районе расположения ядерной установки”, - сообщили в ГИЯРУ.

Детали

Инспекция обращает внимание, что ЯПУ "Источник нейтронов", как и любая другая ядерная установка, не рассчитана на эксплуатацию в условиях боевых действий.

“Продолжение ее бомбардировки и/или обстрелы могут привести к тяжелым радиационным последствиям с загрязнением прилегающих территорий”, - говорится в сообщении.

Ранее

Как писал УНН, на этой неделе во время осмотра промышленной площадки ядерной подкритической установки "Источник нейтронов" был обнаружен предмет, предварительно квалифицирован, как неразорванный реактивный снаряд РСЗО 9К58 "Смерч".