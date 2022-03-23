На майданчику харківського "Джерела нейтронів" виявили, ймовірно, нерозірваний снаряд "Смерча"
Київ • УНН
КИЇВ. 23 березня. УНН. Під час огляду промислового майданчику ядерної підкритичної установки "Джерело нейтронів" було виявлено предмет, попередньо кваліфікований, як нерозірваний реактивний снаряд РСЗВ 9К58 "Смерч". Про це інформує Державна інспекція ядерного регулювання України, пише УНН.
Цитата
“У зоні розміщення ЯПУ "Джерело нейтронів" постійно ведуться бойові дії.
За інформацією експлуатуючої організації (ННЦ ХФТІ) під час огляду 22-23.03.2022 промислового майданчику ЯПУ "Джерело нейтронів" персоналом: виявлено предмет, попередньо кваліфікований, як нерозірваний реактивний снаряд РСЗВ 9К58 "Смерч", що створює потенційну небезпеку нового вибуху в безпосередній близькості до ядерної установки”, - повідомили у ДІЯРУ.
Деталі
Повідомляється також, що персонал підтвердив відсутність пошкоджень систем та елементів та будівель ЯПУ "Джерело нейтронів", насосної та градирень, лабораторії ізотопів, які б впливали на безпеку, але відмічені численні пошкодження вікон та обшивки будівель.
Персоналом ЯПУ було проінформовано про вибухонебезпечну знахідку відповідні служби. Але роботи із знешкодження унеможливлюються через постійні бойові дії у районі розташування ЯПУ "Джерело нейтронів", зазначили в інспекції.
За уточненою інформацією на завершальній стадії огляду майданчик в черговий раз потрапив під обстріл. Наслідки будуть уточнені після нормалізації ситуації і відсутності небезпеки для персоналу.
Нагадаємо
Російські терористи здійснили авіаобстріл по ядерному об’єкту у Харкові - дослідницькій ядерній установці - "Джерело нейтронів".