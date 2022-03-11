Російські терористи здійснили авіаобстріл по ядерному об’єкту у Харкові
Київ • УНН
КИЇВ. 11 березня. УНН. Російські терористи здійснили авіаобстріл чергового ядерного об’єкту у місті Харків. Про це повідомляє уповноважена Верховної Ради з прав людини Людмила Денісова, пише УНН.
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Наголошується, що учора ввечері країна-агресор здійснила авіаобстріл дослідницької ядерної установки - «Джерело нейтронів, засноване на підкритичній збірці, що керується лінійним прискорювачем електронів», яка розташована на майданчику Національного наукового центру «Харківський фізико-технічний інститут» (м. Харків).
За попередньою інформацією, «Джерело нейтронів» повністю знеструмлене, наявні поверхневі пошкодження будівлі. У даний час інформація про наслідки ушкоджень уточнюється персоналом ЯПУ «Джерело нейтронів».
Наголошується, що це вже друга спроба ворога знищити ядерну установку - 6 березня 2022 року внаслідок обстрілу були пошкоджені кабелі кондиціонерів системи охолодження, теплотраса, поверхня основної будівлі установки.
До початку агресії «Джерело нейтронів» знаходилося на етапі фізичного пуску, в рамках якого активна зона була завантажена свіжим ядерним паливом.
Бомбардування та руйнування цього об’єкту призведе до екологічної катастрофи, яка пошириться на територію усіх прилеглих до України держав.
Напади на об’єкти підвищеної небезпеки несуть загрозу забруднення довкілля не лише України, але і далеко за її межами, а також порушення права кожної людини на безпечне для життя та здоров’я довкілля.
“Закликаю керівництво країн-членів НАТО прийняти нарешті рішення про закриття нашого неба та встановлення безполітної зони над Україною, щоб не допустити подальших нищівних ракетних обстрілів ворога”, - наголосила Денісова.
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Тим часом, у Міжнародній агенції з атомної енергії повідомили, що з Чорнобильської та Запорізької АЕС перестала надходити інформація.