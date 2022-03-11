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Российские террористы совершили авиаобстрел по ядерному объекту в Харькове

Российские террористы совершили авиаобстрел по ядерному объекту в Харькове

Киев • УНН

 • 155843 просмотра

КИЕВ. 11 марта. УНН. Российские террористы осуществили авиаобстрел очередного ядерного объекта в городе Харьков. Об этом сообщает уполномоченная Верховной Рады по правам человека Людмила Денисова, пишет УНН.

Детали

Отмечается, что вчера вечером страна-агрессор осуществила авиаобстрел исследовательской ядерной установки "Источник нейтронов, основанный на подкритической сборке, управляемой линейным ускорителем электронов", которая расположена на площадке Национального научного центра "Харьковский физико-технический институт" (г. Харьков).

По предварительной информации, "Источник нейтронов" полностью обесточен, имеются поверхностные повреждения здания. В данное время информация о последствиях повреждений уточняется персоналом ЯПУ "Источник нейтронов".

Отмечается, что это уже вторая попытка врага уничтожить ядерную установку - 6 марта 2022 года в результате обстрела были повреждены кабели кондиционеров системы охлаждения, теплотрасса, поверхность основного здания установки.

До начала агрессии "Источник нейтронов" находилось на этапе физического пуска, в рамках которого активная зона была загружена свежим ядерным топливом.

Бомбардировка и разрушение этого объекта приведет к экологической катастрофе, которая распространится на территорию всех прилегающих к Украине государств.

Нападения на объекты повышенной опасности несут угрозу загрязнения окружающей среды не только Украины, но и далеко за ее пределами, а также нарушения права каждого человека на безопасную для жизни и здоровья окружающую среду.

“Призываю руководство стран-членов НАТО принять наконец решение о закрытии нашего неба и установление бесполетной зоны над Украиной, чтобы не допустить дальнейших сокрушительных ракетных обстрелов врага”, - подчеркнула Денисова.

Добавим

Между тем , в Международном агентстве по атомной энергии сообщили, что с Чернобыльской и Запорожской АЭС перестала поступать информация.

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