На площадке харьковского "Источника нейтронов" обнаружили, вероятно, неразорвавшийся снаряд "Смерча"

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“В зоне размещения ЯПУ "Источник нейтронов" постоянно ведутся боевые действия.

По информации эксплуатирующей организации (ННЦ ХФТИ) во время осмотра 22-23.03.2022 промышленной площадки ЯПУ "Источник нейтронов" персоналом: обнаружен предмет, предварительно квалифицирован, как неразорвавшийся реактивный снаряд РСЗО 9К58 "Смерч", что создает потенциальную опасность нового взрыва в непосредственной близости к ядерной установки”, - сообщили в ГИЯРУ.

Детали

Сообщается также, что персонал подтвердил отсутствие повреждений систем и элементов зданий и ЯПУ "Источник нейтронов", насосной и градирен, лаборатории изотопов, которые бы влияли на безопасность, но отмечены многочисленные повреждения окон и обшивки зданий.

Персоналом ЯПУ были проинформированы о взрывоопасной находке соответствующие службы. Но работы по обезвреживанию исключены постоянные боевые действия в районе расположения ЯПУ "Источник нейтронов", отметили в инспекции.

По уточненной информации на завершающей стадии осмотра площадка в очередной раз попала под обстрел. Последствия будут уточнены после нормализации ситуации и отсутствия опасности для персонала.

Напомним

Российские террористы осуществили авиаобстрел по ядерному объекту в Харькове - исследовательской ядерной установке "Источник нейтронов".