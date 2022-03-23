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На площадке харьковского "Источника нейтронов" обнаружили, вероятно, неразорвавшийся снаряд "Смерча"

Киев • УНН

 • 122289 просмотра

КИЕВ. 23 марта. УНН. При осмотре промышленной площадки ядерной подкритической установки "Источник нейтронов" был обнаружен предмет, предварительно квалифицированный, как неразорвавшийся реактивный снаряд РСЗО 9К58 "Смерч". Об этом информирует Государственная инспекция ядерного регулирования Украины, пишет УНН.

На площадке харьковского "Источника нейтронов" обнаружили, вероятно, неразорвавшийся снаряд "Смерча"

Цитата

“В зоне размещения ЯПУ "Источник нейтронов" постоянно ведутся боевые действия.

По информации эксплуатирующей организации (ННЦ ХФТИ) во время осмотра 22-23.03.2022 промышленной площадки ЯПУ "Источник нейтронов" персоналом: обнаружен предмет, предварительно квалифицирован, как неразорвавшийся реактивный снаряд РСЗО 9К58 "Смерч", что создает потенциальную опасность нового взрыва в непосредственной близости к ядерной установки”, - сообщили в ГИЯРУ.

Детали

Сообщается также, что персонал подтвердил отсутствие повреждений систем и элементов зданий и ЯПУ "Источник нейтронов", насосной и градирен, лаборатории изотопов, которые бы влияли на безопасность, но отмечены многочисленные повреждения окон и обшивки зданий.

Персоналом ЯПУ были проинформированы о взрывоопасной находке соответствующие службы. Но работы по обезвреживанию исключены постоянные боевые действия в районе расположения ЯПУ "Источник нейтронов", отметили в инспекции.

По уточненной информации на завершающей стадии осмотра площадка в очередной раз попала под обстрел. Последствия будут уточнены после нормализации ситуации и отсутствия опасности для персонала.

Напомним

Российские террористы осуществили авиаобстрел по ядерному объекту в Харькове - исследовательской ядерной установке "Источник нейтронов".

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