Харківське "Джерело нейтронів" знов потрапило під обстріли: фахівці попереджають про радіаційні наслідки
Київ • УНН
КИЇВ. 26 березня. УНН. Ядерна підкритична установка "Джерело нейтронів" у суботу в черговий раз потрапила під обстріли. Про це повідомила Державна інспекція ядерного регулювання України, пише УНН.
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“За інформацією експлуатуючої організації (ННЦ ХФТІ) 26.03.2022 року ЯПУ "Джерело нейтронів" в черговий раз потрапила під обстріли. Оцінити масштаби пошкоджень унеможливлюється із-за бойових дій, які не припиняються у районі розташування ядерної установки”, - повідомили у ДІЯРУ.
Деталі
Інспекція звертає увагу, що ЯПУ "Джерело нейтронів", як і будь-яка інша ядерна установка, не розрахована на експлуатацію в умовах бойових дій.
“Продовження її бомбардування та/або обстріли можуть призвести до тяжких радіаційних наслідків із забрудненням прилеглих територій”, - йдеться в повідомленні.
Раніше
Як писав УНН, цього тижня під час огляду промислового майданчику ядерної підкритичної установки "Джерело нейтронів" було виявлено предмет, попередньо кваліфікований, як нерозірваний реактивний снаряд РСЗВ 9К58 "Смерч".