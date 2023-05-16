Харьковскую область массированно обстреляли оккупанты, есть жертвы

Детали

По словам Синегубова, за прошедшие сутки российские оккупанты "массированно из артиллерии, минометов и с использованием авиации" обстреливали населенные пункты Харьковского, Купянского и Чугуевского районов области:



В результате артиллерийского обстрела поселка Двуречная Купянского района погибли 2 гражданских - мужчина и женщина. Еще один мужчина получил осколочные ранения и был госпитализирован.

Купянского района погибли 2 гражданских - мужчина и женщина. Еще один мужчина получил осколочные ранения и был госпитализирован.

Вчера вечером враг массированно обстреливал город Волчанск Чугуевского района. Повреждены по меньшей мере 3 жилых дома, хозяйственные постройки, здание местной больницы, несколько снарядов попало в открытую местность.

Чугуевского района. Повреждены по меньшей мере 3 жилых дома, хозяйственные постройки, здание местной больницы, несколько снарядов попало в открытую местность.

В селе Тищенковка Купянского района в результате обстрела из РСЗО повреждены по меньшей мере 4 жилых дома и хозяйственные постройки, произошли пожары.

Купянского района в результате обстрела из РСЗО повреждены по меньшей мере 4 жилых дома и хозяйственные постройки, произошли пожары.

"Враг не прекращает попыток улучшить свое тактическое положение на линии соприкосновения. За прошедшие сутки оккупанты снова пытались продвинуться в районе Масютовки, но потерпели неудачу и отступили с потерями", - сообщил глава ОВА.

Напомним

В небе над Украиной за ночь уничтожили все из 18 запущенных россией ракет и дроны.