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Харківщину масовано обстріляли окупанти, є жертви

Харківщину масовано обстріляли окупанти, є жертви

Київ • УНН

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КИЇВ. 16 травня. УНН. Російські війська минулої доби масовано обстрілювали Харківську область, у тому числі застосували авіацію, відомо про двох загиблих цивільних людей. Про це повідомив голова Харківської ОВА Олег Синєгубов у Telegram, пише УНН.

Деталі

Зі слів Синєгубова, протягом минулої доби російські окупанти "масовано з артилерії, мінометів та з використанням авіації" обстрілювали населені пункти Харківського, Куп'янського та Чугуївського районів області:

  • Внаслідок артилерійського обстрілу селища Дворічна Куп'янського району загинули 2 цивільних - чоловік і жінка. Ще один чоловік отримав осколкові поранення та був госпіталізований.
  • Учора ввечері ворог масовано обстрілював місто Вовчанськ Чугуївського району. Пошкоджено щонайменше 3 житлові будинки, господарчі споруди, будівля місцевої лікарні, кілька снарядів влучило у відкриту місцевість.
  • У селі Тищенківка Куп'янського району внаслідок обстрілу з РСЗВ пошкоджено щонайменше 4 житлові будинки та господарчі споруди, сталися пожежі.

"Ворог не припиняє спроб покращити своє тактичне положення на лінії зіткнення. Минулої доби окупанти знову пробували просунутися в районі Масютівки, але зазнали невдачі та відступили з втратами", - повідомив голова ОВА.

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