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Харьковская область останется в "красной" зоне из-за праздников

Киев  •  УНН

 • 17015 просмотра

КИЕВ. 30 апреля. УНН. Несмотря на улучшение эпидемической ситуации Харьковская область останется в "красной" зоне из-за праздничных дней. Об этом сообщил заместитель председателя Харьковской ОГА Михаил Черняк во время брифинга, передает корреспондент УНН.

Цитата

"Есть определенная стабилизация по эпидемической ситуации в нашей области. Было заседание соответствующей комиссии. Харьковская область сегодня по показателям, которые являются расчетными, фактически может покинуть "красную" зону, но принято решение оставить область в "красной" зоне, учитывая то, что мы входим в выходные дни, понимая, что идет Пасха, понимая, что люди к сожалению не соблюдают в полной мере карантин, который сегодня существует", - сказал Черняк.

По его словам, от того как граждане будут соблюдать правила личной безопасности в праздничные дни зависит, перейдет ли регион уже в ближайшее время в "оранжевую" зону.

Кроме того, он сообщил, что сейчас для оказания помощи больным COVID-19 в области привлечено 5032 кровати, которые обеспечены подачей кислорода на 100%. По состоянию на утро 30 апреля занято 3006 коек. Занятость коек составляет 59,7%.

Справка

Всего по области зарегистрировано 136 029 лабораторно подтвержденных случаев СOVID-19, из них 107368 больных выздоровели, 2728 умерли.

В течение последних суток диагноз COVID-19 подтвержден в 1059 человек, из которых 789 - жители города Харькова.

Дополнение

Всего в Украине зафиксировано уже 2,069 млн случаев коронавирусной болезни COVID-19, прирост за сутки, 29 апреля, - 10 тыс., что меньше, чем днем ранее.

Напомним, Киевская и Николаевская области с 1 мая переходят с "красную" в "желтую" зону эпидемиологической опасности по распространению коронавируса.

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