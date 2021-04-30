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Харківщина залишиться у “червоній” зоні через свята

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КИЇВ. 30 квітня. УНН. Попри покращення епідемічної ситуації Харківська область залишиться в “червоній” зоні через святкові дні. Про це повідомив заступник голови Харківської ОДА Михайло Черняк під час брифінгу, передає кореспондент УНН.

Цитата

“Є певна стабілізація по епідемічній ситуації в нашій області. Було засідання відповідної комісії. Харківська область сьогодні за показниками, які є розрахунковими, фактично може залишити „червону“ зону, але прийнято рішення залишити область у „червоній“ зоні, враховуючи те, що ми входимо у вихідні, святкові дні, розуміючи, що йде Великдень, розуміючи, що люди на жаль не дотримуються повною мірою карантинних обмежень, які на сьогодні існують”, — сказав Черняк.

За його словами, від того як громадяни дотримуватимуться правил особистої безпеки у святкові дні залежить, чи перейде регіон уже найближчим часом до “помаранчевої” зони.

Окрім того, він повідомив, що наразі для надання допомоги хворим на COVID-19 в області залучено 5032 ліжка, які забезпечені подачею кисню на 100%. Станом на ранок 30 квітня зайнято 3006 ліжок. Зайнятість ліжок становить 59,7%.

Довідка

Всього по області зареєстровано 136029 лабораторно підтверджених випадків СOVID-19, з них 107368 хворих одужало, 2728 померло.

Упродовж останньої доби діагноз COVID-19 підтверджено у 1059 осіб, з яких 789 — жителі міста Харкова.

Доповнення

Загалом в Україні зафіксовано вже 2,069 млн випадків коронавірусної хвороби COVID-19, приріст за добу, 29 квітня, — 10 тисяч, що менше, ніж днем раніше.

Нагадаємо, Київська та Миколаївська області з 1 травня переходять з “червоної” у “жовту” зону епідеміологічної небезпеки щодо поширення коронавірусу.

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