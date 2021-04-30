Київ вийде з локдауну разом з двома областями

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КИЇВ. 30 квітня. УНН. Київська та Миколаївська області з 1 травня переходять з "червоної" у "жовту" зону епідеміологічної небезпеки щодо поширення коронавірусу. Про це за підсумками засідання Державної комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій повідомив міністр Кабінету міністрів Олег Немчінов, передає УНН.

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"Державна комісія вирішила скасувати: з 00 години 00 хвилин 1 травня 2021 року “червоний” рівень епідемічної небезпеки поширення COVID-19 на території Київської та Миколаївської областей. Також застосувати на території Київської та Миколаївської областей обмежувальні протиепідемічні заходи передбачені для “жовтий” рівня епідемічної небезпеки", - повідомив Немчінову у Telegram-каналі.

З його слів, позачергове засідання Державної комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій відбулося сьогодні, 30 квітня.

Доповнення

Захворювання на коронавірус за минулу добу виявили в 415 жителів Київщини - нові випадки COVID-19 зареєстрували в 13 дітей та 402 дорослих. Станом на 10:00 30 квітня в Миколаївській області зареєстровано 313 нових випадків COVID-19.

За рішенням Державної комісії з питань ТЕБ та НС, в Житомирській, Запорізькій, Київській, Миколаївській, Полтавській, Харківській, Хмельницькій, Чернігівській, Сумській областях та у Києві наразі запроваджено "червоний" рівень епідемічної небезпеки поширення COVID-19.

З 1 травня Київ і Київщина та Миколаївщина виходять з "червоної" зони, тож у переліку залишається 7 регіонів.

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