В Україні вже 2,069 млн випадків COVID-19, за добу - 10 072

"10 072 нових випадки коронавірусної хвороби COVID-19 зафіксовано в Україні станом на 30 квітня 2021 року", - повідомив Степанов.

Також за минулу добу:



госпіталізовано – 3 117 осіб;



летальних випадків – 307;



одужало – 20 192 особи;



здійснено тестувань за добу – 90 101 (зокрема методом ПЛР – 41 388, методом ІФА – 14 731, досліджень експрес-тестами на антиген до SARS-CoV-2 – 33 982).



За весь час пандемії в Україні:



захворіло – 2 069 537 осіб;



одужало – 1 655 525 осіб;



летальних випадків – 44 085;



проведено ПЛР-тестувань – 9 418 779.



Деталі

Зокрема, за минулу добу захворіли 391 дитина та 188 медпрацівників.

За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у Харківській (1059), Дніпропетровській (930), місті Київ (868), Запорізькій (620) та Львівській (568) областях.

Загалом по Україні хворіє наразі 369 927 людей, за добу активних хворих стало менше на 10 427 осіб, свідчать дані з карти РНБО.

При цьому за минулу добу 73 376 людей щеплено проти COVID-19 в Україні. Щеплення проводилось 306 мобільними бригадами з імунізації та 2 069 пунктами щеплення.

Загалом 702 440 людей щеплено від початку вакцинальної кампанії, з них отримали 1 дозу – 702 438 осіб, завершили вакцинацію (отримали 2 дози) – 130 осіб (із них 2 особи отримали 1 дозу за кордоном). Станом на 29 квітня до листа очікування вакцинації від COVID-19 записались 504 101 людина.

Кількість захворювань в регіонах за добу та кількість щеплень:



місто Київ – 868 випадків/ 8 362 щеплення;



Вінницька область – 214 випадків/ 3 585 щеплень;



Волинська область – 263 випадки/ 935 щеплень;



Дніпропетровська область – 930 випадків/ 4 968 щеплень;



Донецька область – 528 випадків/ 3 279 щеплень;



Житомирська область – 299 випадків/ 2 461 щеплення;



Закарпатська – 77 випадків/ 1 264 щеплення;



Запорізька область – 620 випадків/ 1 709 щеплень;



Івано-Франківська область – 121 випадок/ 887 щеплень;



Київська область – 415 випадків/ 5 743 щеплення;



Кіровоградська область – 168 випадків/ 2 101 щеплення;



Луганська область – 236 випадків/ 709 щеплень;



Львівська область – 568 випадків/ 3 041 щеплення;



Миколаївська область – 313 випадків/ 2 804 щеплення;



Одеська область – 531 випадок/ 2 677 щеплень;



Полтавська область – 523 випадки/ 5 433 щеплення;



Рівненська область – 403 випадки/ 1 495 щеплень;



Сумська область – 331 випадок/ 3 402 щеплення;



Тернопільська область – 276 випадків/ 1 358 щеплень;



Харківська область – 1 059 випадків/ 6 015 щеплень;



Херсонська область – 237 випадків/ 2 564 щеплення;



Хмельницька область – 328 випадків/ 1 476 щеплень;



Черкаська область – 366 випадків/ 3 872 щеплення;



Чернівецька область – 124 випадки/ 747 щеплень;



Чернігівська область – 274 випадки/ 2 489 щеплень.



Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.

Згідно з даними Worldometer, ресурсу, що відслідковує ситуацію з коронавірусом у світі, Україна на 16-у місці за поширенням і на 18-у - за кількістю смертей від COVID-19.

Доповнення

Карантин для протидії поширенню нового типу коронавірусу в Україні запровадили з 12 березня 2020 року. Потім його неодноразово продовжували і влітку перевили у форму адаптивного карантину.

З 8 по 24 січня в Україні діяв жорсткий карантин. Його вводили, щоб "збити" хвилю захворюваності на COVID-19. Голова МОЗ Степанов зазначав, що головного ефекту від січневого "локдауну" вдалося досягти.

Україна з 25 січня повернулася до обмежень, які діяли до січневого жорсткого карантину.

З 24 лютого Україна знову повернулася до адаптивного карантину з впровадженням чотирьох рівнів епідемічної небезпеки. Загалом дію обмежень продовжено до 30 червня.

У межах адаптивного карантину регіони позначаються кольорами - зеленим, жовтим, помаранчевим або червоним рівнем небезпеки поширення COVID-19, залежно від епідемічної ситуації. Зважаючи на "колір" регіону різняться й обмежувальні заходи. Так, зелений рівень передбачає мінімальні обмеження. Жовтий рівень - за замовчуванням діяв на території всієї країни з моменту введення адаптивного карантину. Помаранчевий рівень - встановлюється після жовтого і свідчить про ускладнення епідемічної ситуації. Червоний рівень - передбачає більш жорсткі обмеження, як це було під час січневого "локдауну".

Раніше Прем'єр Денис Шмигаль заявляв, що в Україні введуть локдаун, якщо більшість областей опиниться в "червоній" зоні.