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В Украине уже 2,069 млн случаев COVID-19, за сутки - 10 072

В Украине уже 2,069 млн случаев COVID-19, за сутки - 10 072

Киев  •  УНН

 • 25229 просмотра

КИЕВ. 30 апреля. УНН. В Украине зафиксировано уже 2,069 млн случаев коронавирусной болезни COVID-19, прирост за сутки, 29 апреля, - 10 тысяч, что меньше, чем днем ранее. Выздоровевших за сутки вдвое больше, чем заболевших. Об этом УНН сообщает со ссылкой на данные министра здравоохранения Максима Степанова в Facebook.

"10 072 новых случая коронавирусной болезни COVID-19 зафиксировано в Украине на 30 апреля 2021 года", - сообщил Степанов.

Также за минувшие сутки:

  • госпитализированы - 3117 человек;
  • летальных случаев - 307;
  • выздоровели - 20 192 человека;
  • осуществлено тестирований за сутки - 90 101 (в том числе методом ПЦР - 41 388, методом ИФА - 14 731, исследований экспресс-тестами на антиген к SARS-CoV-2 - 33 982).

За все время пандемии в Украине:

  • заболело - 2 069 537 человек;
  • выздоровели - 1 655 525 человек;
  • летальных исходов - 44 085;
  • проведено ПЦР-тестов - 9 418 779.

Детали

В частности, за минувшие сутки заболели 391 ребенок и 188 медработников.

За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в Харьковской (1059), Днепропетровской (930), городе Киев (868), Запорожской (620) и Львовской (568) областях.

В целом по Украине болеет сейчас 369 927 человек, за сутки активных больных стало меньше на 10 427 человек, свидетельствуют данные с карты СНБО.

При этом за прошедшие сутки 73 376 человек привито против COVID-19 в Украине. Прививки проводились 306 мобильными бригадами по иммунизации и 2069 пунктами прививки.

В общем 702 440 человек привито от начала прививочной кампании, из них получили 1 дозу - 702 438 человек, завершили вакцинацию (получили 2 дозы) - 130 человек (из них 2 человека получили 1 дозу за рубежом). По состоянию на 29 апреля в лист ожидания вакцинации от COVID-19 записались 504 101 человек.

Количество заболеваний в регионах за сутки и количество прививок:

  • Киев - 868 случаев / 8362 прививки;
  • Винницкая область - 214 случаев / 3585 прививок;
  • Волынская область - 263 случая / 935 прививок;
  • Днепропетровская область - 930 случаев / 4968 прививок;
  • Донецкая область - 528 случаев / 3279 прививок;
  • Житомирская область - 299 случаев / 2461 прививки;
  • Закарпатская - 77 случаев / 1264 прививки;
  • Запорожская область - 620 случаев / 1709 прививок;
  • Ивано-Франковская область - 121 случай / 887 прививок;
  • Киевская область - 415 случаев / 5743 прививки;
  • Кировоградская область - 168 случаев / 2101 прививки;
  • Луганская область - 236 случаев / 709 прививок;
  • Львовская область - 568 случаев / 3041 прививки;
  • Николаевская область - 313 случаев / 2804 прививки;
  • Одесская область - 531 случай / 2677 прививок;
  • Полтавская область - 523 случая / 5433 прививки;
  • Ровенская область - 403 случая / 1495 прививок;
  • Сумская область - 331 случай / 3402 прививки;
  • Тернопольская область - 276 случаев / 1358 прививок;
  • Харьковская область - 1059 случаев / 6015 прививок;
  • Херсонская область - 237 случаев / 2564 прививки;
  • Хмельницкая область - 328 случаев / 1476 прививок;
  • Черкасская область - 366 случаев / 3872 прививки;
  • Черновицкая область - 124 случая / 747 прививок;
  • Черниговская область - 274 случая / 2489 прививок.

Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.

Согласно данным Worldometer, ресурса, отслеживающего ситуацию с коронавирусом в мире, Украина на 16-м месте по распространению и на 18-м - по количеству смертей от COVID-19.

Дополнение

Карантин для противодействия распространению нового типа коронавируса в Украине ввели с 12 марта 2020 года. Затем его неоднократно продлевали и летом перевели в форму адаптивного карантина.

С 8 по 24 января в Украине действовал жесткий карантин. Его вводили, чтобы "сбить" волну заболеваемости COVID-19. Глава Минздрава Степанов отмечал, что главного эффекта от январского "локдауна" удалось достичь.

Украина с 25 января вернулась к ограничениям, которые действовали до январского жесткого карантина, - по всей территории страны правила "оранжевой" зоны.

С 24 февраля Украина снова возвратилась к адаптивному карантину с использованием четырех уровней эпидемической опасности. В общем действие ограничений продлено до 30 июня.

В рамках адаптивного карантина регионы обозначаются цветами - зеленым, желтым, оранжевым или красным уровнем опасности распространения COVID-19, в зависимости от эпидемической ситуации. В зависимости от "цвета" региона различаются и ограничительные меры. Так, зеленый уровень предусматривает минимальные ограничения. Желтый уровень - по умолчанию действовал на территории всей страны с момента введения адаптивного карантина. Оранжевый уровень - устанавливается после желтого и свидетельствует об осложнении эпидемической ситуации. Красный уровень - предполагает более жесткие ограничения, как это было во время январского "локдауна".

Ранее Премьер Денис Шмыгаль заявлял, что в Украине введут локдаун, если большинство областей окажется в "красной" зоне.

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