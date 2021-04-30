Киев выйдет из локдауна вместе с двумя областями
Киев • УНН
КИЕВ. 30 апреля. УНН. Киевская и Николаевская области с 1 мая переходят с "красной" в "желтую" зону эпидемиологической опасности по распространению коронавируса. Об этом по итогам заседания Государственной комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций сообщил министр Кабинета министров Олег Немчинов, передает УНН.
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"Государственная комиссия решила отменить: с 00 часов 00 минут 1 мая 2021 года "красный" уровень эпидемической опасности распространения COVID-19 на территории Киевской и Николаевской областей. Также применить на территории Киевской и Николаевской областей ограничительные противоэпидемические мероприятия, предусмотренные для "желтого" уровня эпидемической опасности", - сообщил Немчинов в Telegram-канале.
По его словам, внеочередное заседание Государственной комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций состоялось сегодня, 30 апреля.
Дополнение
Заболевания коронавирусом за минувшие сутки обнаружили у 415 жителей Киевской области - новые случаи COVID-19 зарегистрировали в 13 детей и 402 взрослых. По состоянию на 10:00 30 апреля в Николаевской области зарегистрировано 313 новых случаев COVID-19.
По решению Государственной комиссии по вопросам ТЭБ и ЧС, в Житомирской, Запорожской, Киевской, Николаевской, Полтавской, Харьковской, Хмельницкой, Черниговской, Сумской областях и в Киеве сейчас введен "красный" уровень эпидемической опасности распространения COVID-19.
С 1 мая Киев и Киевская и Николаевская области выходят из "красной" зоны, поэтому в перечне остается 7 регионов.