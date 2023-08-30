Харьковщина: в Купянском районе усиливают комендантский час с 1 сентября

Сообщается, что соответствующее распоряжение под номером 58-в от 29 августа 2023 года было подписано врио начальника Купянской районной военной администрации Андреем Канашевичем.

Цитата

"Ввести на территории Купянского района с 1 сентября 2023 года до отдельного распоряжения комендантский час путем запрета пребывания граждан на улицах и других общественных местах без специально выданных пропусков и удостоверений, а также движения транспортных средств на территории Купянской городской территориальной громады с 18:00 до 6:00 часов", - говорится в распоряжении.

Дополнение

29 августа сообщалось, что из Купянского района Харьковской области эвакуировали более 700 человек, среди них 165 детей.