Харьковщина: в Купянском районе усиливают комендантский час с 1 сентября
Киев • УНН
КИЕВ. 30 августа. УНН. В Купянском районе Харьковской области усиливают комендантский час. С 1 сентября он продлится с 18:00 до 6:00. Об этом УНН сообщает со ссылкой на Купянскую городскую военную администрацию.
Сообщается, что соответствующее распоряжение под номером 58-в от 29 августа 2023 года было подписано врио начальника Купянской районной военной администрации Андреем Канашевичем.
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"Ввести на территории Купянского района с 1 сентября 2023 года до отдельного распоряжения комендантский час путем запрета пребывания граждан на улицах и других общественных местах без специально выданных пропусков и удостоверений, а также движения транспортных средств на территории Купянской городской территориальной громады с 18:00 до 6:00 часов", - говорится в распоряжении.
Дополнение
29 августа сообщалось, что из Купянского района Харьковской области эвакуировали более 700 человек, среди них 165 детей.